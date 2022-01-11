Людей выгоняют силой: в Киеве сносят заселенное общежитие

Несколько лет подряд жильцам отключали коммунальные услуги.
В Киеве на ул. Метрологической, 1 сносят общежитие, заселенное людьми. В Сети пишут, что там в доме живет две семьи.
"Общежитие на Метрологической 1, зарегистрированных жителей которого многие годы пытались тупо выбросить на улицу – отключали им газ, электричество, отопление, горячую воду; нанятые бандиты из известной преступной группировки избивали окна в квартирах и машинах жителей, затем пытались сжечь общежитие вместе с людьми...", - написал активист Михаил Погребиский в Facebook.
По его словам, на месте много "бандитов-титушек", а также работает спецтехника.
"Одну женщину вытащили из жилья за руки и просто выкинули", - добавил активист
Кроме того, без крыши над головой остаются животные. Неравнодушных граждан просят их приютить.
"Ее (собаку - ред.) также выбросили вместе с людьми из общежития тетушки с застройщиком. Теперь ей, как и людям, некуда пойти", - написал Погребиский.
Читайте такжеВ Киеве горит Виноградарь: под угрозой кондитерский цехВ полиции Голосеевского района изданию Сегодня рассказали, что по предварительной информации жильцов в общежитии не было.
"Данное событие зарегистрировано в полиции Голосеевского района. Правоохранители изучают собранные материалы и документы по поводу законности демонтажа здания на улице Метрологической", – отметили в полиции Голосеевского района.
Напомним, в Украине рекордно взлетели цены на недвижимость. В 2021 году стоимость аренды выросла на 10-20%.
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