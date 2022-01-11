Людей выгоняют силой: в Киеве сносят заселенное общежитие

В доме живет две семьи / Михаил Погребиский/Facebook

В Киеве на ул. Метрологической, 1 сносят общежитие, заселенное людьми. В Сети пишут, что там в доме живет две семьи.

"Общежитие на Метрологической 1, зарегистрированных жителей которого многие годы пытались тупо выбросить на улицу – отключали им газ, электричество, отопление, горячую воду; нанятые бандиты из известной преступной группировки избивали окна в квартирах и машинах жителей, затем пытались сжечь общежитие вместе с людьми...", - написал активист Михаил Погребиский в Facebook.

По его словам, на месте много "бандитов-титушек", а также работает спецтехника.

"Одну женщину вытащили из жилья за руки и просто выкинули", - добавил активист

Кроме того, без крыши над головой остаются животные. Неравнодушных граждан просят их приютить.

Реклама

"Ее (собаку - ред.) также выбросили вместе с людьми из общежития тетушки с застройщиком. Теперь ей, как и людям, некуда пойти", - написал Погребиский.

Читайте такжеВ Киеве горит Виноградарь: под угрозой кондитерский цехВ полиции Голосеевского района изданию Сегодня рассказали, что по предварительной информации жильцов в общежитии не было.

"Данное событие зарегистрировано в полиции Голосеевского района. Правоохранители изучают собранные материалы и документы по поводу законности демонтажа здания на улице Метрологической", – отметили в полиции Голосеевского района.

Напомним, в Украине рекордно взлетели цены на недвижимость. В 2021 году стоимость аренды выросла на 10-20%.

Читайте также: