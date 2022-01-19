Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодеться

Мать неделю не пускала 11-летнюю дочь домой/ скриншот с видео

В Харьковской области 11-летняя девочка была вынуждена искать себе пристанище у знакомых, потому что мать не открывала ей дверь.

Как оказалось, женщина пристрастилась к алкоголю, а ребенок хотел ее перевоспитать, а женщину это явно обидело, рассказали в сюжете "ТСН".

Отношение в семье были "натянуты"

Шестиклассница расплакалась прямо посреди урока и рассказала, что мать ее не пускает домой. Учителя обратились в соцслужбу и в полицию. Там выяснили, что это не детский вымысел. Девочку действительно неделю не пускали домой – даже переодеться.

"Ребенок ходил в школу в осенних вещах, ребенок голодный. И у нее сейчас нет места жительства. Родителей фактически тоже нет. Ее родной отец от нее отказался, а маме она оказывается не нужна", — отмечает начальник сектора Харьковского районного управления №2 Александр Макареев.

Читайте такжеВыгнали из дома и тяжело ранили: в Хмельницкой области жена и теща поиздевались над мужчинойВсе это время ребенок жил у постороннего мужчины - своего предыдущего отчима, с которым его мать развелась несколько лет назад. Родственников у девочки — кроме матери — нет, так что бывший отчим оказался единственным, кому ребенок доверял.

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"По маме составлен протокол за то, что не исполняет свои обязанности. Вчера с мамой снова разговаривал... Квартира очень грязная, условий никаких нет, электричество отключено, а мама ходит снова в состоянии алкогольного опьянения", — отметил Макареев.

В соцслужбе уверяют — ни разу жалоб на эту семью не поступало

О проблемах в семьи узнали только сейчас. И сразу решили забрать ребенка. Девочка сейчас находится на обследовании в больнице. Пока будут решать вопросы лишения родительских прав — ребенок будет находиться в реабилитационном центре.

Теперь полиция будет выяснять, как случилось, что мать с девочкой жили по одному адресу одиннадцать лет, а о проблемах стало известно только сейчас.

Как сообщал Главред, на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.