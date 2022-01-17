Мать выгнала из дома 11-летнюю дочь на Харьковщине: девочка попала в больницу

Мать выгнала 11-летнюю дочь из дома/ facebook.com/pogKharkiv

В Харьковской области жительница Рогани может лишиться родительских прав. Женщина несколько дней не пускала ребенка домой.

К офицеру Роганской территориальной громады обратились учителя Роганской гимназии, сообщают полицейские офицеры громад в Харьковской области.

Педагоги рассказали, что одна из школьниц попала в сложные жизненные обстоятельства. 11-летнюю девочку не пускает домой ее мать.

"Правохранители совместно с социальными работниками громады и отделом по делам детей немедленно выехали по месту жительства девочки. Ребенка временно направили в Харьковскую областную детскую больницу", — отметили в полиции.

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Как сообщал Главред, на Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его мать заболела коронавирусом.