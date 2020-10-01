Мать рассказала о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта

Вячеслав Золочевский продолжает лечиться и восстанавливаться после авиакатастрофы под Чугуевым.
Курсант Вячеслав Золочевский ‒ единственный, который сумел выжить в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевым, продолжает лечиться в военном госпитале в Харькове.
Новости о состоянии здоровья 20-летнего парня рассказала в соцсети Instagram мать пострадавшего Ирина Золочевская.
По словам женщины, в харьковском госпитале ее сыном занимается внимательный и отзывчивый персонал. Также Золочевская поблагодарила всех тех, кто связался с ней после авиакатастрофу и выразил поддержку. Ее сын медленно, но уверенно идет на поправку ‒ с каждым днем его самочувствие улучшается.
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Крушение Ан-26 под Чугуевым - что было ранее:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил - согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года выпуска. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
Автор: Дмитрий Видоменко