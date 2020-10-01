Мать рассказала о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта

Вячеслав Золочевский / Армия.информ

Курсант Вячеслав Золочевский ‒ единственный, который сумел выжить в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевым, продолжает лечиться в военном госпитале в Харькове.

Новости о состоянии здоровья 20-летнего парня рассказала в соцсети Instagram мать пострадавшего Ирина Золочевская.

По словам женщины, в харьковском госпитале ее сыном занимается внимательный и отзывчивый персонал. Также Золочевская поблагодарила всех тех, кто связался с ней после авиакатастрофу и выразил поддержку. Ее сын медленно, но уверенно идет на поправку ‒ с каждым днем его самочувствие улучшается.

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