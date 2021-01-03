Мендель в стильном костюме похвасталась тату

Девушка позировала, сидя на стуле.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель засветила свою тату на фото, которое она опубликовала в Instagram.
На снимке Юлия предстала в стильном брючном костюме, которые дополнила черными лодочками на высоком каблуке. Девушка позировала, сидя на стуле. Одну ножку она выставила немного вперед, и засветила татуировку. Мендель сделала себе тату в виде музыкальных нот.
К слову, у Мендель есть две татуировки. Первая на ноге - маленькая и милая - была сделана "в довольно молодые годы", но сейчас Юлия стремится ее переделать.
А вот вторая - большая татуировка на спине - патриотическая. Она несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышиванки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов.
Мендель и Зеленский - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее появились слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. Начали говорить, что спикер беременна от президента.
- В Офисе президента заявили, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель адекватно отреагировала на слухи о ее якобы беременности от главы государства.
- Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера. Мендель подчеркнула, что каждый фейк имеет свое имя.