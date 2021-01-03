Мендель в стильном костюме похвасталась тату

Мендель в Сети похвасталась татушкой / Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель засветила свою тату на фото, которое она опубликовала в Instagram.

На снимке Юлия предстала в стильном брючном костюме, которые дополнила черными лодочками на высоком каблуке. Девушка позировала, сидя на стуле. Одну ножку она выставила немного вперед, и засветила татуировку. Мендель сделала себе тату в виде музыкальных нот.

К слову, у Мендель есть две татуировки. Первая на ноге - маленькая и милая - была сделана "в довольно молодые годы", но сейчас Юлия стремится ее переделать.

А вот вторая - большая татуировка на спине - патриотическая. Она несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышиванки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов.

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