Метадон в крови Полякова: Монастырский рассказал об основной версии смерти нардепа

Денис Монастырский / РБК-Украина

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход расследования дела по факту смерти народного депутата Антона Полякова.

Как подчеркнул он в комментарии журналистам,по делу о гибели нардепа Полякова назначено большое количество экспертиз, сообщает Укринформ.

"Продолжается расследование. Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что со временем уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще где-то минимум неделя, и тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной", - сказал глава МВД.

В свою очередь директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко подтвердил, что в организме Полякова выявлен метадон.

"Более детальные ответы об этом химическом веществе, о времени и возможном способе его попадания в его (Полякова - ред.) организм, о последствиях его попадания в организм дадут только дальнейшие исследования экспертов", - сказал Шевченко.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".