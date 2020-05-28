Суд вынес новое решение по делу застройщика Микитася

Максим Микитася суд отправил под стражу / УНИАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 28 мая, удовлетворила жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и изменила на содержание под стражей меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю по делу о завладении квартирами Нацгвардии Украины.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога", ‒ сообщают представители пресс-службы ведомства. Они, однако, не стали называть фамилию бывшего нардепа.

Читайте такжеВ деле Микитася новый неожиданный поворот: что известноПозднее, однако прокурор САП Алексей Скибенко в комментарии портала Страна, что апелляция ВАКС изменила меру пресечения именно Микитасю. Однако, он сможет выйти из-под стражи, если внесет остаток залога в размере 50 млн гривен.

"Максима Микитася взяли под стражу до 14 июля. Он сможет выйти, если внесет остаток залога в размере 50 миллионов гривен. Если до 14 июля он не внесёт залог, то будем подавать ходатайство о продлении содержания под стражей", ‒ подытожил Скибенко.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что застройщик и экс-депутат Максим Микитась стал фигурантом ряда уголовных производств, часть из которых напрямую связана с компанией Укрбуд. В частности, следователи подозревают его в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более чем 81 млн гривен.