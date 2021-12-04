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Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФ

4 декабря 2021, 19:55
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Большая война создаст проблемы с продовольственной безопасностью континента, уверен министр обороны.

армия, военные, россия, рф, солдат
/ Facebook/mod.mil.rus

Министр обороны Алексей Резников обрисовал вероятный сценарий развития событий, в случае масштабного вторжения РФ в Украину.

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – пишет он в своей статье для Atlantic Council Будущее Европы будет решаться в Украине.

Глава Минобороны уверен, что ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно.

"Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - пояснил министр.

Нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы", считает он.

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По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем – продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил Резников.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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