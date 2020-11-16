Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет

Сергей Шкарлет заговорил о начале обучения в школах с 5 лет / gorod.cn.ua

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что для Украины будет более предпочтительно, если дети начнут ходить в школу с 5 лет.

Чиновник написал в Telegram, что дети в 5-летнем и 6-летнем возрасте имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому в организации образовательного процесса должны быть совершенно разные подходы.

"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Вместо этого обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", — написал Шкарлет.

Читайте такжеВ школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обученияПо словам министра, система образования многих развитых страны мира, среди которых США, Великобритания и Нидерланды, предусматривает обучение детей с 5 лет.

Шкарлет считает, что обсуждением данной инициативы непременно должны заняться эксперты. Вопрос должен быть решен, подчеркнул чиновник, с учетом особенностей отечественной школы.