Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет

Чиновник подчеркнул, что во многих странах дети идут в школу гораздо раньше, чем в Украине.
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что для Украины будет более предпочтительно, если дети начнут ходить в школу с 5 лет.
Чиновник написал в Telegram, что дети в 5-летнем и 6-летнем возрасте имеют совершенно разные уровни психофизического развития, поэтому в организации образовательного процесса должны быть совершенно разные подходы.
"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Вместо этого обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", — написал Шкарлет.
Читайте такжеВ школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обученияПо словам министра, система образования многих развитых страны мира, среди которых США, Великобритания и Нидерланды, предусматривает обучение детей с 5 лет.
Шкарлет считает, что обсуждением данной инициативы непременно должны заняться эксперты. Вопрос должен быть решен, подчеркнул чиновник, с учетом особенностей отечественной школы.
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