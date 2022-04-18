УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мир наизнанку. Лисичанск: Комаров показал катастрофу, которую устроили оккупанты на Донбассе

18 апреля 2022, 20:19

Комаров предупредил, что в РФ намерены превратить Донецкую и Луганскую области во второй Мариуполь.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / скриншот

Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал жуткие разрушения армией РФ в Донецкой и Луганской области.

Комаров опубликовал видео, которое лично сделал во время посещения Донецкой и Луганской области, и подчеркнул, что в настоящее время российские военные просто убивают людей и уничтожают города.

"Донецкая и Луганская область. Очень прошу людей эвакуироваться. Помочь эвакуироваться тем, кто не может сам. Рф прос**ли свою "спецоперацию". Они "побеждают" только в своей придуманной виртуальной реальности по телеку на федеральных каналах и в рос сми. А впереди 9 мая — им важно придумать, что назвать "победой". Поэтому на Донбассе и Луганщине сейчас включили самую подлую тактику "защиты" Донбасса — просто убивать людей и уничтожать города, чтобы продвигаться уже по выжженной земле. Типа освободили", — пишет Комаров в соцсети.

Он также призвал людей срочно эвакуироваться и предупредил, что в РФ намерены превратить Донецкую и Луганскую области во второй Мариуполь.

Читайте такжеМир наизнанку в Украине: Комаров показал страшные кадры разрушений в Киеве

"На женщин, детей и стариков им плевать. Все равно потом скажут по телеку, что "они сами себя обстреляли". Уезжайте из Северодонецка. Если ваши родные без интернета — звоните соседям, друзьям, знакомым. Пока из города выйти можно, но кремль хочет сделать тут по масштабам трагедии и разрушений второй Мариуполь. Враг без чести, совести и принципов. Он ранен. Он в конвульсиях. 9 мая ему важно повесить своему населению на уши новую лживую лапшу. Ради этого Донецкую и Луганскую область, которою они "защищают", прямо сейчас стирают с лица земли. Наши бойцы хорошо дают отпор. Поэтому армия рф, не способная на честный бой, просто сносит мирные города с воздуха: авиабомбами, ракетами, артиллерией. Куча истребителей рф. Заходят, далеко не суются — боятся. Особо не целятся. Многие летчики с опытом уже не хотят выполнять приказы, поэтому часто летают ссыкливые курсанты, которым пообещали повышение в звании и еще какие-то плюшки за убийства. Залетели, скинули бомбы все равно куда и свалили. "Спасение Донбасса" — это его уничтожение. Я вижу эти места своими глазами, а не по видосикам из телеграма. Будет большой бой. Не силовикам сейчас на Востоке возле линии огня слишком опасно. Пожалуйста, все кто близко, уезжайте", - написал журналист.

Читайте такжеДмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областей

Читайте также:

viber
война в Украине Мир наизнанку Дмитрий Комаров
Реклама
Популярное
Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьСамый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей ИлларионовВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов "Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичАрмия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – Арестович Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУУничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУ
Поддержите Главред

Последние новости

20:36

Битва началась: Россия идет в наступление на востоке Украины - Данилов

20:29

Три недели горячих боев: в разведкомитете Рады назвали сроки окончания войныВидео

20:24

В Луганской области орки уничтожили спортбазу и 10 домов мирных жителей

20:19

Мир наизнанку. Лисичанск: Комаров показал катастрофу, которую устроили оккупанты на ДонбассеВидео

20:11

В Буче расчистили улицу, которая была завалена техникой РФ: как она изменилась – фотоФото

Реклама
20:10

Коля Серга объяснил, почему снос памятников русской культуры - "пособничество диктаторскому режиму"Видео

20:10

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великую среду 2022Видео

19:56

У Лукашенко запетушились: Польше и Прибалтике грозят войнойВидео

19:53

Как помыть окна перед Пасхой – 6 проверенных народных средств

19:33

Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - ЗалужныйВидео

19:31

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбассмнение

19:26

Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервыВидео

19:21

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

19:15

Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь КуниковВидео

18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителейВидео

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

Реклама
18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

Реклама
15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять