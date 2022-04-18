Мир наизнанку. Лисичанск: Комаров показал катастрофу, которую устроили оккупанты на Донбассе

Дмитрий Комаров / скриншот

Украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал жуткие разрушения армией РФ в Донецкой и Луганской области.

Комаров опубликовал видео, которое лично сделал во время посещения Донецкой и Луганской области, и подчеркнул, что в настоящее время российские военные просто убивают людей и уничтожают города.

"Донецкая и Луганская область. Очень прошу людей эвакуироваться. Помочь эвакуироваться тем, кто не может сам. Рф прос**ли свою "спецоперацию". Они "побеждают" только в своей придуманной виртуальной реальности по телеку на федеральных каналах и в рос сми. А впереди 9 мая — им важно придумать, что назвать "победой". Поэтому на Донбассе и Луганщине сейчас включили самую подлую тактику "защиты" Донбасса — просто убивать людей и уничтожать города, чтобы продвигаться уже по выжженной земле. Типа освободили", — пишет Комаров в соцсети.

Он также призвал людей срочно эвакуироваться и предупредил, что в РФ намерены превратить Донецкую и Луганскую области во второй Мариуполь.

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"На женщин, детей и стариков им плевать. Все равно потом скажут по телеку, что "они сами себя обстреляли". Уезжайте из Северодонецка. Если ваши родные без интернета — звоните соседям, друзьям, знакомым. Пока из города выйти можно, но кремль хочет сделать тут по масштабам трагедии и разрушений второй Мариуполь. Враг без чести, совести и принципов. Он ранен. Он в конвульсиях. 9 мая ему важно повесить своему населению на уши новую лживую лапшу. Ради этого Донецкую и Луганскую область, которою они "защищают", прямо сейчас стирают с лица земли. Наши бойцы хорошо дают отпор. Поэтому армия рф, не способная на честный бой, просто сносит мирные города с воздуха: авиабомбами, ракетами, артиллерией. Куча истребителей рф. Заходят, далеко не суются — боятся. Особо не целятся. Многие летчики с опытом уже не хотят выполнять приказы, поэтому часто летают ссыкливые курсанты, которым пообещали повышение в звании и еще какие-то плюшки за убийства. Залетели, скинули бомбы все равно куда и свалили. "Спасение Донбасса" — это его уничтожение. Я вижу эти места своими глазами, а не по видосикам из телеграма. Будет большой бой. Не силовикам сейчас на Востоке возле линии огня слишком опасно. Пожалуйста, все кто близко, уезжайте", - написал журналист.

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