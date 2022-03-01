"Могут потерять половину самолетов": МИУ призвало мир не сотрудничать с гражданской авиацией РФ

МИУ призвало мир прекратить сотрудничество с гражданской авиацией РФ / МИУ

Вместе с кораблями и поездами российские самолеты продолжают отправлять к уже всем известному направлении.

В Facebook команда Министерства инфраструктуры сообщила, что ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику.

"В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов", – отмечают в Министерстве.

Большинство авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами крупных страховых компаний.

Таким образом, по информации агентства Cirium, 55% от российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики – 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев.

В Министерстве убеждены, что если только Ирландия примет решение о наложении санкций на россию, то это уже сможет мощно ударить по авиационной отрасли страны-оккупанта, поскольку большая часть парка европейских самолетов зарегистрированная в юрисдикции Ирландии, которая является родиной для 18 из топ-20 мировых лизинговых компаний.

"Уверены, что совсем скоро будем иметь положительные новости по итогам переговоров. И напомним, что летать оккупанты теперь могут разве из Москвы на Камчатку", – отмечают в заметке Министерства.