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Молили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на Хмельнитчине

23 мая 2021, 15:44
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Смертельная авария произошла вечером 22 мая. Пострадавшие и погибший принимали участие в фестивале воздухоплавания Кубок Подолья.

Воздушный шар начал падать в районе местного кладбища, а затем зацепился за деревья / Фото hm.npu.gov.ua

Воздушный шар, которые потерпел крушение вечером 22 мая под Каменец-Подольским, использовали для полета впервые. При падении люди, находящиеся в корзине, кричали и просили о помощи, один пассажир упал прямо на надгробие на местном кладбище и погиб. Еще одному пострадавшему оторвало руку, а другой сломал обе ноги.

Очевидцы трагедии рассказывают, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похожим на яйцо, а корзину трясло в разные стороны из-за ветра, передает Сегодня. Шар начал падать в районе местного кладбища, а затем зацепился за деревья.

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему якобы оторвало руку. Несмотря на это он нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй также выпал на кладбище, но на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников", – рассказала очевидец Татьяна Шельварчук-Прядийчук.

По ее словам, еще один пассажир теплового аэростата выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о яблоню. Корзину подбросило вверх, и мужчина упал прямо на улицу. Четвертый пострадавший выпал на соседнем огороде и, по предварительной информации, сломал обе ноги.

Местные жители говорят, что окончательно шар остановился, только когда сломал три сосны.

"Человек, который помогает взлетать шарам, рассказал нам, что это был первый вылет этого аппарата. Все пострадавшие не могли вспомнить, было их в шаре шестеро или пятеро. В таком шоке были, что не передать. Я пыталась помочь женщине, но когда убедилась, что с ней все нормально, то не стала ее трогать до приезда скорой", – рассказала Татьяна.

В Каменце-Подольском рассказывают, что за последнюю неделю это уже третье происшествие с воздушными шарами в регионе – два дня назад один из них совершил аварийную посадку прямо на дорогу, а другой чуть не приземлился на частный дом.

Трагедия на фестивале воздушных шаров - о чем ранее писал Главред:

  • 22 мая в районе города Каменец-Подольский Хмельницкой области потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Погиб 53-летний мужчина, житель Прилук. Еще пять человек получили ранения и травмы.
  • Инцидент произошел вечером вблизи с. Кульчиевцы, в районе кладбища.
  • В полиции сообщили, что, пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию. В результате корзина опрокинулась.
  • Следователи полиции проводят досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил воздушных полетов).
  • Пострадавшие и погибший принимали участие в фестивале воздухоплавания Кубок Подолья.
Каменец-Подольский новости Украины
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