Молодого сумчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

29-летний мужчина выехал из города Ромны.
18 января в Сумской области пропал житель города Ромны. Теперь 29-летнего мужчину нашли мертвым.
Как сообщили поисковики "Поисково-спасательной волонтерской Ассоциации", мужчина сел в маршрутку в направлении Киева и больше не вышел на связь. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.
Волонтеры утверждают, что он погиб, однако официальной информации о том, что стало причиной смерти мужчины, пока нет.
Напомним, в Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.
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Автор: Ульяна Виноградова