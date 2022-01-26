Молодого сумчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

Мужчина сел в маршрутку и пропал / скриншот из видео

18 января в Сумской области пропал житель города Ромны. Теперь 29-летнего мужчину нашли мертвым.

Как сообщили поисковики "Поисково-спасательной волонтерской Ассоциации", мужчина сел в маршрутку в направлении Киева и больше не вышел на связь. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Волонтеры утверждают, что он погиб, однако официальной информации о том, что стало причиной смерти мужчины, пока нет.

Напомним, в Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.

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