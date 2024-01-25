МОН затвердило дати проведення НМТ: вступники складатимуть іспити з 4 предметів

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения национального мультипредметного теста. Основная и дополнительная сессия для поступающих состоится с 14 мая по 19 июля 2024 года. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.
В этом году поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины
- предмет по выбору.
В прошлом году в перечень обязательных предметов не вносили историю Украины. Лесовой отметил важность знания и понимания истории страны, особенно в военное время, что является вопросом национальной безопасности.
"Знать и понимать историю своей страны, наши вызовы и победы - это база во все времена, а в военное время это также вопрос национальной безопасности. В то же время сделали все, чтобы сообщить об обязательности сдачи истории Украины как раньше", - подчеркнул он.
Тестирование состоится в один день и будет включать экзамены по четырем предметам. В течение 120 минут абитуриенты будут сдавать тесты по украинскому языку и математике, после чего последует перерыв на 20 минут. Следующие 120 минут отведены на экзамены по истории Украины и одному из дополнительных предметов по выбору.
"Знаю, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но еще раз подчеркиваю, что это делаем прежде всего ради безопасности учеников и создания для всех равных условий. Такая модель дает возможность абитуриенту появиться в пункте тестирования только один раз. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для сдачи НМТ в соседний населенный пункт. К тому же, большее количество сессий повысит вероятность попасть на воздушную тревогу", - пояснил Лесовой.
Также разрешается приносить воду на тестирование, однако бутылку необходимо оставить на столе с личными вещами во избежание возможных проблем с компьютером.
Изменения в украинском образовании
Напомним, в 2022 году Министерство образования и науки ввело временную форму вступительного испытания – Национальный мультипредметный тест, из-за российского вторжения. Им заменили Внешнее независимое оценивание.
Также правительство Украины планирует внедрить масштабную реформу высшего образования в текущем году, изменения в которой предусматривают новые подходы к финансированию. Реформа включает введение грантов, льготных кредитов для студентов и новый подход к контрактной форме обучения.
Как сообщал Гларед, с 1 января 2024 года украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.
Также Минобразования предлагает заменить полную компенсацию стоимости образования в бюджете грантами. Вместо выделения 100% средств на бюджетное обучение студенты будут получать денежную сумму в соответствии с результатами НМТ-ВНО. Эта сумма будет установлена в контракте с университетом и будет покрывать часть стоимости обучения.
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