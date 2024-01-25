МОН затвердило дати проведення НМТ: вступники складатимуть іспити з 4 предметів

Абитуриенты будут сдавать НМТ по четырем предметам в два этапа, обязательным предметом стала история Украины.

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В МОН определили дату НМТ-2024 / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения национального мультипредметного теста. Основная и дополнительная сессия для поступающих состоится с 14 мая по 19 июля 2024 года. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.

В этом году поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам:

украинский язык;

математика;

история Украины

предмет по выбору.

В прошлом году в перечень обязательных предметов не вносили историю Украины. Лесовой отметил важность знания и понимания истории страны, особенно в военное время, что является вопросом национальной безопасности.

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"Знать и понимать историю своей страны, наши вызовы и победы - это база во все времена, а в военное время это также вопрос национальной безопасности. В то же время сделали все, чтобы сообщить об обязательности сдачи истории Украины как раньше", - подчеркнул он.

Тестирование состоится в один день и будет включать экзамены по четырем предметам. В течение 120 минут абитуриенты будут сдавать тесты по украинскому языку и математике, после чего последует перерыв на 20 минут. Следующие 120 минут отведены на экзамены по истории Украины и одному из дополнительных предметов по выбору.

"Знаю, что тестирование по четырем предметам в течение одного дня может быть немалой нагрузкой. Но еще раз подчеркиваю, что это делаем прежде всего ради безопасности учеников и создания для всех равных условий. Такая модель дает возможность абитуриенту появиться в пункте тестирования только один раз. Особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать для сдачи НМТ в соседний населенный пункт. К тому же, большее количество сессий повысит вероятность попасть на воздушную тревогу", - пояснил Лесовой.

Также разрешается приносить воду на тестирование, однако бутылку необходимо оставить на столе с личными вещами во избежание возможных проблем с компьютером.

Изменения в украинском образовании

Напомним, в 2022 году Министерство образования и науки ввело временную форму вступительного испытания – Национальный мультипредметный тест, из-за российского вторжения. Им заменили Внешнее независимое оценивание.

Также правительство Украины планирует внедрить масштабную реформу высшего образования в текущем году, изменения в которой предусматривают новые подходы к финансированию. Реформа включает введение грантов, льготных кредитов для студентов и новый подход к контрактной форме обучения.

Как сообщал Гларед, с 1 января 2024 года украинские студенты смогут получать социальные стипендии, однако они будут доступны только определенным категориям студентов. Министерство социальной политики раскрыло детали этой инициативы, в частности, стипендии смогут получать студенты, находившиеся в российском плену или заключенные из-за вооруженной агрессии РФ против Украины, а также их дети.

Также Минобразования предлагает заменить полную компенсацию стоимости образования в бюджете грантами. Вместо выделения 100% средств на бюджетное обучение студенты будут получать денежную сумму в соответствии с результатами НМТ-ВНО. Эта сумма будет установлена в контракте с университетом и будет покрывать часть стоимости обучения.

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