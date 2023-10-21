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Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра: как это изменит ситуацию на фронте

Анна Ярославская
21 октября 2023, 10:08 обновлено 21 октября, 10:15
В ближайшее время мы вряд ли увидим строительство понтонно-мостовой переправы для перемещения вооружения и военной техники с правого на левый берег.
Антоновский мост, морская пехота
Продвижение украинских морпехов заставляет врага перебрасывать дополнительные ресурсы / Коллаж: Главред, фото: Telegram, 37 отдельная бригада морской пехоты

На левом берегу Днепра в Херсонской области действуют по меньшей мере несколько отрядов украинских сил обороны. И хотя это не изменит коренным образом ситуацию на поле боя, продвижение украинских морпехов заставляет врага перебрасывать дополнительные ресурсы на этот участок фронта. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, "враг очень нервничает".

"Есть соответствующий плацдарм неподалеку от Антоновского моста на левом берегу Днепра, есть еще несколько плацдармов вдоль левого берега на юге Херсонской области, соответствующее продвижение украинских морпехов неподалеку от населенного пункта Песчановка", — рассказал эксперт в комментарии ТСН.

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Российским оккупантам приходится контратаковать украинских морпехов.

Селезнев акцентировал внимание на прекрасном взаимодействии между передовыми отрядами украинских Сил обороны, которые действуют на левом берегу Днепра и украинскими артиллеристами, которые работают с правого берега и с помощью артиллерийского огня поддерживают действия наших военнослужащих, которые форсируют Днепр.

"Не стоит говорить о том, что в ближайшее время мы увидим строительство понтонно-мостовой переправы для перемещения огромного количества вооружения и военной техники с правого на левый берег. Потому что должно было построить понтонно-мостовую переправу, нужно ее обезопасить от влияния вражеской авиации и вражеской артиллерии", — сказал эксперт, отметив, что это "очень сложная задача, которая требует соответствующих ресурсов".

"Есть ли на сегодняшний день у украинской армии такие ресурсы — думаю, что нет. Но она их точно получит до конца первого квартала следующего года, когда мы получим первую партию истребителей F-16 с подготовленными пилотами и техническим персоналом", — считает Селезнев.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Аналитики Института изучения войны предположили, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра − в частности, к северу от Песчановки (в 14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), и в Пойму (в 11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил сообщения о продвижении украинских сил на левый берег Днепра. В частности, в официальных сводках среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указано село Песчановка, которое расположено на левом берегу Днепра и до которого, по данным российских блогеров, дошли украинские морпехи.

21 октября в Институте изучения войны сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться в селе Крынки Херсонской области в результате удачной операции.

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