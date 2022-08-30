"Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя": оккупант рассказал, что происходит на Херсонщине

Антоновский мост / Соцсети, Вгору

Военная разведка перехватила разговор российского оккупанта с супругой. Захватчик жалуется на ситуацию с мостами в Херсонской области, а также на отмену всех отпусков.

"Мосты все разбили (нецензурная лексика - ред.), все, теперь ни заехать, ни выехать нельзя. Все - передвижение "по нулям", - говорит военный РФ, в перехвате разговора Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Его жена упоминает про мост на букву "А" (вероятно, Антоновский - ред.). Женщина отмечает, что в России уверяют, что его восстановили.

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На что оккупант отвечает, что его "разбили весь".

"Его не восстановили, пополам сложился и упал в реку", - добавил российский захватчик.

Кроме того, оккупант пожаловался на отмену отпусков. А жена рассказала, что никакой ротации для военных не будет, и некоторые российские военные, приезжающие в отпуска, отказываются возвращаться в Украину, и их увольняют по статье.

Армия Украины наносит удары по Антоновскому мосту

22 августа в оккупированных Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области случились взрывы. В социальных сетях были опубликованы фотографии с локации "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в Оперативном командовании Юг подтвердили удар по Антоновскому мосту. Представитель Сил Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска постоянно держат путепровод под свои огневым контролем и напоминают российским оккупантам "о своем дистанционном присутствии".

В четверг утром, 25 августа, СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне. После взрыва начался пожар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул, что по эстакаде снова ударили ВСУ.

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