Может стать проблемой: Криволап о последствиях увеличения производства 'Шахедов' в РФ

Увеличение использования беспилотников в десять раз - это вполне объективная цифра.

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Россия может усугубить для себя ситуацию увеличением производства "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР, ua.depositphotos.com

Что сказал Криволап:

У России нет проблем с серийным производством дронов

У РФ могут возникнуть проблемы с увеличением объемов БПЛА

Страна-агрессор Россия имеет целью усилить свои атаки на Украину, а для этого ей нужно проводить работу, в частности, над беспилотниками. Однако с этим у РФ есть определенные проблемы.

Об этом в комментарии Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. По его словам, дело в том, что в диктаторском режиме приоритет отдается не новым разработкам и модернизации, а серийности производства.

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"Мы разрабатываем замечательные конструкции, но не умеем делать "серию". Если взять все достижения и разработки Советского Союза, то все это - то, что где-то, когда-то у кого-то украли", - отметил он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Даже если РФ будет работать сугубо на количество, а не качество выработки дронов, это вряд ли существенно увеличит их эффективность и создаст дополнительные проблемы для логистики врага.

"Если они увеличат производство еще вдвое, то это можно посчитать, но я не вижу в этом большого смысла. Потому что сейчас поражение "Шахедов" силами ПВО - 95%, если увеличить производство, то в среднем будет 93%... Увеличение объемов для РФ может стать проблемой, ведь если принять во внимание соотношение "цена-качество", то увеличение затрат на БПЛА эффективность вдвое не возрастет", - пояснил Криволап.

Эксперт отметил, что сейчас враг надеется в основном на то, что сможет быстро доставить, запустить "Шахеды" и убежать. Однако оккупанты не учитывают того, что украинские технологии также не стоят на месте.

"Не будет такого, что количество с одной стороны будет увеличиваться. И средства обнаружения, и средства поражения будут меняться, и это будет нелинейно. То есть не будет так, что в РФ будет вдвое больше "шахедов", а в Украине будет в 2 раза больше пулеметов для мобильных групп и установок РЭБ. Будут и новые средства поражения и обнаружения, и автоматическая отработка по целям в том числе. Если, например, у нас баллистических ракет станет в 10 раз больше, то что-то будет и с заводами, и с логистической цепочкой...", - добавил он.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Подготовка РФ к атакам Украины "Шахедами" - что известно

Ранее Главред писал, что россияне поняли, что с максимальной дальностью в 2500 км дроны-"Шахеды" оказываются неэффективными, поэтому решили адаптировать их для украинских условий. Это привело к уменьшению объема топливного бака и увеличению боевой части.

Накануне также стало известно, что страна-агрессор Россия прилагает серьезные усилия для того, чтобы повысить устойчивость дронов-камикадзе типа "Шахед" к действию украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Олег Катков предупреждал, что оккупанты больше всего стараются над тем, чтобы обеспечивать хорошую связь на своих беспилотниках. Так на одном из сбитых "Шахедов" в сентябре обнаружили установленный терминал Starlink, а сейчас фиксируется использование россиянами SIM-карт украинских операторов.

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