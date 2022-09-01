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"Можно попасть в подвал": сотрудница ЗАЭС пожаловалась на условия работы в оккупации

1 сентября 2022, 21:12

По словам сотрудницы Запорожской АЭС, она чувствует себя заложницей, а условия работы на станции очень напряженные.

Пожар возле ЗАЭС
Сотрудница ЗАЭС поведала о ситуации на станции / снимки со спутника

Сотрудница Запорожской АЭС, которая отказалась называть свои имя и фамилию, рассказала об условиях работы на станции, сообщает канал CNN.

По словам сотрудницы Запорожской АЭС, она чувствует себя заложницей, а условия работы на станции очень напряженные из-за агрессивного поведения российских оккупантов.

Она отметила, что можно попасть в подвал, если "не так посмотреть" на российского солдата. Оккупанты обыскивают сотрудников станции каждый день, чтобы они не могли проносить на работу телефоны, флешки или карты памяти.

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Работница АЭС осталась дома во время визита миссии МАГАТЭ, так как была напугана постоянными обстрелами россиян. Она не уверена, что МАГАТЭ получит полную картину происходящего на станции, но надеется, что эксперты увидят всех российских солдат, их технику и ущерб, который нанесли обстрелы оккупантов.

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

По его словам, у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на АЭС, есть ли там опасность, а также исследования состояния реактора.

"Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но за 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", - отметил Подоляк.

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