На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная/ УНИАН

В Днепропетровской области по состоянию на утро 28 февраля ситуация полностью контролируемая и спокойная. Об этом рассказал на брифинге председатель Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Охраняют объекты критической инфраструктуры. Жители объединились. Создают волонтерские штабы. Записываются в Силы территориальной обороны. Помогают патрулировать улицы. Только вместе сможем защитить область и Украину", – сказал глава областной администрации.

Штаб работает круглосуточно. В области функционируют магазины, аптеки, больницы. Есть медикаменты, продукты и вода.

Резниченко также сообщил, что в области не зафиксировано ни одной попытки мародерства. Но комендантский час пока не отменяется. Граждан просят не покидать свои дома в период с 20:00 до 06:00, если нет специальных пропусков.

"Прошу всех четко соблюдать комендантский час. Оставаться дома, в безопасности. Это сейчас принципиально. Таким образом вы поможете предотвратить попытки вторжения", – добавил председатель Днепропетровской ОГА.