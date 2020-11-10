На Днепропетровщине в ресторане устроили групповой расстрел / УНИАН

В Днепропетровской области, в городе Першотравенск, неизвестные злоумышленники расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане.

Об этом сообщат портал Днепр Оперативный со ссылкой на Павлоградское отделение Главка Нацполиции по региону. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Злоумышленники стреляли прямо под камерами видеонаблюдения.

Кроме того, уточняется, что сразу после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения, а один из них впал в кому.

Причины инцидента сейчас выясняются правоохранителями. Известно, что в Павлоградском отделении полиции открыли два уголовных производства. Полицейские уже установили личности нападавших и ведут их розыск. В некоторых источниках сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официальной информации нет. Все детали инцидента выясняются.

Родственники и друзья постят в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.

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Напомним, ранее Главред сообщал: