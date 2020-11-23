На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"

Оккупанты заявляют, что в связи с прекращением работы каптажей или скважин, города были переведены на режимное водоснабжение или подвоз.
В десяти населенных пунктах аннексированного Крыма оккупанты ввели различные ограничения на водоснабжение.
Об этом сказал глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов на заседании оперативного штаба, сообщает Крым.Реалии в понедельник, 23 ноября - всего в Крыму насчитывается 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз.
"Алуштинский регион – 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район – 5 населенных пунктов, наиболее проблемное – село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут – с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем. Все остальное село находится на подвозе. По Белогорскому району 6 таких населенных пунктов, по Ленинскому району и Судаку – по одному, по Феодосии – 4", – перечислил Баженов.
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На прошлой неделе в Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии. А сегодня стало известно об отключении горячей воды до конца года.
Проблема пресной воды в аннексированном Крыму
- Самопровозглашенные российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
- Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
- По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
- Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.