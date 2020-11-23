На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"

В 10 населенных пунктах Крыма проблемы с водой / УНИАН

В десяти населенных пунктах аннексированного Крыма оккупанты ввели различные ограничения на водоснабжение.

Об этом сказал глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов на заседании оперативного штаба, сообщает Крым.Реалии в понедельник, 23 ноября - всего в Крыму насчитывается 29 населенных пунктов, которые в связи с прекращением работы каптажей или скважин, переведены на режимное водоснабжение или подвоз.

"Алуштинский регион – 12 населенных пунктов, Бахчисарайский район – 5 населенных пунктов, наиболее проблемное – село Скалистое. Там было два каптажа, уровень воды упал до 100 кубов в сутки, что позволяет нам подавать воду всего лишь по 15 минут – с 6:00 до 6:15 утром и с 11:00 до 11:15 днем. Все остальное село находится на подвозе. По Белогорскому району 6 таких населенных пунктов, по Ленинскому району и Судаку – по одному, по Феодосии – 4", – перечислил Баженов.

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На прошлой неделе в Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии. А сегодня стало известно об отключении горячей воды до конца года.

Проблема пресной воды в аннексированном Крыму