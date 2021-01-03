На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ

На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста/ УНИАН

Около 21:00 2 января в поселке Большая Михайловка (Одесская область) произошла авария, в которой погиб 33-летний местный житель по имени Валентин. Мужчина на велосипеде ехал за подгузниками для своего десятимесячного сына.

Об этом сообщает портал ТСН. Родственники погибшего рассказали журналистам, что за рулем автомобиля якобы находился сын экс-сотрудника полиции. Утверждается, что после того, как он насмерть сбил велосипедиста, то пытался сбежать и спрятать тело. В момент, когда он клал труп в багажник своего автомобиля, то его увидела местная женщина. И устроила шум с криками. Водитель быстро сел в автомобиль и начал убегать.

Проехал подозреваемый около километра и устроил новую аварию — врезался автомобилем в столбик моста.

"После того мужчина выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой о каркас авто — якобы оба ехали и вместе попали в аварию", — рассказала родственница погибшего мужчины.

Полиция задержала водителя, он находится под стражей. Источник в полиции рассказал журналистам, что у задержанного водителя взяли на исследование образцы биоматериалов ‒ предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.

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