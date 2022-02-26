На Сумщине авиация РФ сбрасывает детские игрушки и телефоны, начиненные взрывчаткой

Диверсионные группы разбрасывают по улицам игрушки со взрывчаткой / Фото Reuters

В Сумской области диверсанты начали разбрасывать детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, начиненные взрывчаткой.

Об этом 26 февраля заявили в Сумской областной военно-гражданской администрации.

Граждан призвали ни в коем случае не трогать заминированные предметы и сообщать о таких фактах.

"Диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории ценных вещей, технических гаджетов - заминированных! Не трогать и срочно сообщать о таких фактах!!!! Просьба срочно распространить информацию!", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, город Ахтырка на Сумщине отбили у русских оккупантов.

Ранее в Сумской областной военно-гражданской администрации сообщили, что в Сумах ведутся уличные бои. Поэтому горожан людей просят не выходить из домов или укрытий.