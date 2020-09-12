На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет

Легкомоторный самолетет разбился в Сумской области / ГСЧС

Смертельное ЧП произошло в субботу утром, 12 сентября, в Сумской области. Возле села Дякивка разбился легкомоторный самолет. Обстоятельства авиакатастрофы пока неизвестны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, они получили сообщение об инциденте в 08:10 утра. На месте они выяснили, что упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот воздушного судна погиб, других пострадавших не обнаружили.

"На месте падения самолета работает мобильно-оперативная. Привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание Азимут Сум, самолет осуществлял облет сельскохозяйственных угодий и потерпел аварию - он упал на подсолнечное поле и загорелся. Пилот самолета погиб. Предварительно установлено, что самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач.

Авиакрушения в Украине – о чем сообщалось ранее:

17 июля в Киевской области рухнул и сгорел легкомоторный самолет. Инцидент произошел около 16 часов дня в Макаровском районе возле села Наливайковка. На самолете летели двое представителей учебной школы Aviation Group, которые, к счастью, остались живы. Их жизням ничего не угрожает. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро потушили огонь.

17 июля в Одессе на гипермаркет рухнул самолет, тогда скончались двое человек. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом.