На территорию Украины из-за границы вернулось 80 тыс. людей

В Украину из-за границы вернулось 80 тысяч человек / Фото УНИАН

В Министерстве внутренних дел Украины с отсылкой на ГПС сообщили, что после 24 февраля в Украину из-за границы вернулось 80 тысяч человек.

Из них большинство - мужчины.

Граждане Украины, которые временно проживают за границей, уехали на отдых или заработки, возвращаются на родину, чтобы защищать ее в составе ВСУ или Теробороны.

Впрочем, есть и такие, кто всячески пытаются сбежать из страны, тем самым нарушив указ, принятый 24 февраля. Согласно ему во время военного положения мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут покидать границы Украины.

Нарушителей, которые пытались подкупить пограничников, ждет полицейское разбирательство, а затем визит в районные военкоматы.

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