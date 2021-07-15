На трассе Киев-Одесса произошел масштабный оползень: часть дороги обрушилась

Трасса обвалилась / Facebook

В Подольском районе Одесской области фиксировались затяжные осадки. В результате наводнения на трассе Киев-Одесса произошел сильный оползень из-за которого обрушилась проезжая часть.

Как сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Одесской области, часть дороги М-05 перекрыта.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 337 км, возле села Троицкое в результате затяжных дождей возник сдвиг и деформация дорожного покрытия. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта", - говорится в сообщении.

На данный момент подрядчики выполняют работы по замене переувлажненного грунта. 10 единиц спецтехники работают круглыми сутками. Таким образом, уже удалось заменить 2,2 тыс. куб. метров переувлажненного грунта.

Читайте такжеУшла под землю: в Днепре на пешеходном переходе провалилась девушкаНапомним, ранее в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль. Осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.

От путепровода отвалился кусок бетона и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не пострадал.