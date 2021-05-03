На Закарпатье агенты РФ устроили провокацию с листовками и прокололись – СМИ

Спецагенты РФ допустили ошибку, свойственную россиянам, отметили журналисты.
В городе Берегово Закарпатской области на нескольких домах местных жителей полицейские нашли наклеенные листовки, в которых были угрозы в сторону украинцев угорского происхождения.
Листовки провокационного характера обнаружены в воскресенье, 2 марта (отмечалось Воскресение Христово), правоохранители выясняют, кто их расклеил, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.
В Сети появились фотографии, на которых засняты листовки с угрозами.
Местное издание transkarpatia.net написало, что листовки расклеили российские спецагенты, которые "косили" под украинских националистов, но допустили характерную для россиян ошибку.
В листовках неправильно написано слово "української" – мягкий знак поставили не там, и получилось слово "українЬскої".
По сведениям журналистов, агенты РФ устроили очередную провокацию, чтобы обострить на Закарпатье межнациональную ситуацию.
Провокационная листовка в Берегово – опубликовано фото
После распространения листовок начато производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса – Нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее на Закарпатье было несколько антиугорских провокаций. В частности, в конце февраля в Ужгороде подожгли офис Закарпатского общества венгерской культуры.
Венгрия поддерживает и защищает украинцев угорского происхождения.
СМИ считают, что в обострении отношений между Украиной и Венгрией заинтересована Россия.