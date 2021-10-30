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Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

30 октября 2021, 13:11
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Мужчина признал свою вину – теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

кулак, драка, избиение
Мужчина нанес несколько ударов по лицу любовнику своей жены/ pexels.com

В Хмельницкой области, мужчина избил любовника своей жены, в результате чего потерпевший получил травмы средней тяжести. В полиции открыли уголовное дело, и теперь ему грозит до трех лет тюремного срока. Нападавший раскаивается в содеянном.

Как сообщает ТСН со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Хмельницкой области, резонансный инцидент случился в городе Шепетовка. Вечером муж пришел домой и застал на горячем жену с любовником. В ярости он набросился с кулаками на соперника и нанес ему несколько ударов в лицо. После этого он спустил любовника с лестницы.

Избитого госпитализировали в местную больницу. Он получил травмы, которые привели к проблемам со здоровьем на длительное время.

В Шепетовском районном управлении полиции открыли уголовное производство по статье о нанесении преднамеренных телесных повреждений средней тяжести.

Теперь мужчине грозит 3 года тюрьмы. Ему уже сообщили о подозрении, обвинительный акт направлен в суд. Мужчина, избивший любовника своей жены, сожалеет о том, что сделал.

Напомним, в Пекине замужняя женщина, ссылаясь на занятость мужа на работе, за 3 года изменила ему с тремя сотнями мужчин. Она находила их в социальных сетях и выдавала себя за мать-одиночку.

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измена Хмельницкая область новости Украины
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