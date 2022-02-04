Нацгвардеец, устроивший кровавую бойню на Южмаше, отказался от своих показаний

Артемий Рябчук отказался от своих показаний / facebook.com/dnipropolice

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который выступает подозреваемым в расстреле сослуживцев на предприятии "Южмаш", отказался от всех прежних показаний. В связи с этим, досудебное расследование продолжается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, где подтвердили факт обращения подозреваемого к следователю с соответствующим заявлением.

"Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - рассказали в ГБР.

Читайте такжеКровавая бойня в Днепре: дочь погибшей Лебединец признали сиротойТакже позже эту информацию подтвердил новый адвокат Рябчука Денис Гордеев. Кроме того, в Киеве готовят пресс-конференцию по этому поводу, которая должна состояться через неделю.

"12 февраля планируется пресс-конференция в Киеве. Правозащитники Лада Соколова и Дмитрий Павлюченко общаются с волонтерами, пытаются объединить те группы (поддержки – Ред.), которые уже есть", – сказал Гордеев изданию Сегодня.

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Также правозащитник добавил, что единственными официальными адвокатами солдата являются он и Тамила Ульянова.

По словам Гордеева, Рябчук написал заявление об отказе показаний собственноручно.

Напомним, ранее нацгвардеец признал свою вину. Также ему избрали меру пресечения.

Стрельба в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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