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"Дело приобретает гиперскандальный оборот": Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний

3 февраля 2022, 21:50
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Нацгвардейцу собрали деньги на частного адвоката.

Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний / suspilne.media, t.me/mosiychuk72

Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре, отказался от всех своих показаний.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале, прикрепив фото соответственного заявления.

"Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства для защиты днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездного). Сегодня же Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!", - написал нардеп.

Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний / t.me/mosiychuk72

Стоит отметить, что ранее Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Также сообщалось, что адвокат нацгвардейца подал иск в суд на признание его пострадавшим. Он аргументировал это тем, что права Рябчука были нарушены при прохождении службы в части 3021 Нацгвардии Украины.

Правозащитник акцентировал на том, что требует признать Артема пострадавшим по четырем статьям.

Автор: Сергей Кущ
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новости Днепра расстрел
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