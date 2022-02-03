"Вывели из тяжелого состояния": в Днепре рассказали о самочувствии раненого на Южмаше нацгвардейца

По словам врачей, после стрельбы раненого парня доставили в состоянии шока.
Боец Национальной гвардии, которого с ранением после стрельбы на Южмаше доставили в больницу №16 в Днепре, сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.
Парень сразу после ранения попал в медучреждение в состоянии шока. Об этом рассказал врач-травматолог 16-й городской больницы Игорь Гупалов, пишет "Наш город".
"27 января около пяти часов утра солдат был доставлен скорой медицинской помощью на приемный покой нашей больницы. Он был осмотрен специалистами – хирургом-травматологом, невропатологом, торакальным хирургом", - отметил врач.
По его словам, нацгвардейца после осмотра сразу повезли в операционную, ведь кроме огнестрельных ранений у него была травма плечевой артерии.
"Поступал он в тяжелом состоянии, состоянии шока. Сейчас состояние средней степени тяжести", – сказал Гупалов.
Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре
В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти с Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.
Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.
После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.
Недавно стало известно о состоянии здоровья 22-летней Жанны Шаровой, которая получила три пулевых ранения во время стрельбы на заводе Южмаш в Днепре. В больнице отметили, что ее состояние улучшается, она имеет шанс вернуться к нормальной жизни после выздоровления.
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