В Днепре семье убитой нацгвардейцем женщины выплатят 250 тысяч гривен

Власти выплатят материальную помощь семье убитой нацгвардейцем женщины / "Южмаш", ua.depositphotos.com

Семье работницы "Южмаша" Веры Лебединец, которую застрелил на рабочем месте 20-летний нацгвардеец Артём Рябчук, выплатят одноразовую денежную компенсацию в размере 250 тысяч гривен.

Дочери погибшей Кире Лебединец ежемесячно до достижения 18-летия будет выплачиваться материальная помощь, сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Он добавил, что девочке также ежемесячно будет отчисляться часть средств из заработной платы мэра.

Также он рассказал, что семья каждый год сможет бесплатно ездить на оздоровление в санаторий. Кроме этого, у матери погибшей, которая работает в системе городского образования, вдвое вырастет заработная плата.

В доме семьи планируют сделать ремонт. Для этого привлекут средства из пожертвований неравнодушных, а также депутатов Верховной Рады, которые не раскрывают своих имен.

Погибшую Веру Лебединец посмертно наградили городским почетным знаком "Защитнику Отечества".

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Также Филатов отметил, что в ближайшее время будут обнародованы реквизиты, по которым можно будет помочь деньгами семье погибшей женщины.

Что известно о погибшей Вере Лебединец

Вера Лебединец была контролером ведомственной военизированной охраны "Южмаша". Ей было 35 лет, более 15 из которых она посвятила работе на заводе, сообщает пресс-служба заведения. После смерти женщины без мамы осталась 11-летняя дочь.

Отмечается, что работница несмотря на угрозы и применение со стороны Рябчука силы не отдавала ему ключи от дверей и отказалась их отпирать. Парень пытался покинуть территорию завода после того, как уже убил четверых и ранил пятерых своих товарищей. Когда он столкнулся с сопротивлением женщины, то застрелил ее на рабочем месте.

Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из "Южмаша", застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные ою издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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