Жертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести Рябчука

Задержание Артема Рябчука / Facebook/UA.National.Police

Бывший боец Нацгвардии Сергей Грищенко, служивший в части №3021, из которой также был расстрелявший людей в Днепре солдат Артем Рябчук, рассказал о порядках в части.

Как сообщил он в интервью kp.ua, недавно командиром батальона, где служил этот солдат, поставили майора, который славится грубым и предвзятым отношением к людям, требовал делать все по его приказу, даже если нарушался устав. Возможно, это тоже сыграло свою роль в трагедии.

Давление и унижения со стороны офицеров

Сергей говорит, что версия о том, что Рябчука травили из-за драки, о которой он доложил командиру, может быть реальной.

По его словами, если кто-то отстаивал правду и заявлял об этом открыто, сразу попадал под жесткий прессинг. На него натравливали весь личный состав.

"Срочников собирали на плацу и оглашали: вы все - рабы, за вас заплачено. Так и мне говорили, когда незаконно увольняли. Командир части прямо сказал, что ему плевать на закон, что закон – это он, и я ничего не добьюсь", - рассказывает экс-боец НГУ.

Реклама

Погибших могло быть намного больше

По версии собеседника, расстрел в караульном помещении был не столько местью, сколько прелюдией к ней.

По его мнению, Рябчук имел другую цель, поэтому собрал в рюкзак боеприпасы. Возможно, он хотел идти на разборки в воинскую часть. Но когда оказался за территорией завода, потерялся, остыл и решил сдаться.

Что известно о жертвах расстрела

Грищенко уверен, что погибшие на Южмаше не были причастны к издевательствам над этим солдатом.

"Знал погибшего начальник караула Александра Буганова. Это был душевный, добрый человек, который никогда никого не обижал. Думаю, что срочник устранил его как препятствие, потому что у начальника караула был пистолет, и он мог применить его на поражение", - добавил бывший нацгвардеец.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте такжеОбзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в Днепре

Читайте еще: