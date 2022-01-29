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Жертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести Рябчука

29 января 2022, 21:46
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Расстрел в караульном помещении был не столько местью, сколько прелюдией к ней, говорит Сергей Грищенко.

Задержание Артема Рябчука / Facebook/UA.National.Police

Бывший боец Нацгвардии Сергей Грищенко, служивший в части №3021, из которой также был расстрелявший людей в Днепре солдат Артем Рябчук, рассказал о порядках в части.

Как сообщил он в интервью kp.ua, недавно командиром батальона, где служил этот солдат, поставили майора, который славится грубым и предвзятым отношением к людям, требовал делать все по его приказу, даже если нарушался устав. Возможно, это тоже сыграло свою роль в трагедии.

Давление и унижения со стороны офицеров

Сергей говорит, что версия о том, что Рябчука травили из-за драки, о которой он доложил командиру, может быть реальной.

По его словами, если кто-то отстаивал правду и заявлял об этом открыто, сразу попадал под жесткий прессинг. На него натравливали весь личный состав.

"Срочников собирали на плацу и оглашали: вы все - рабы, за вас заплачено. Так и мне говорили, когда незаконно увольняли. Командир части прямо сказал, что ему плевать на закон, что закон – это он, и я ничего не добьюсь", - рассказывает экс-боец НГУ.

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Погибших могло быть намного больше

По версии собеседника, расстрел в караульном помещении был не столько местью, сколько прелюдией к ней.

По его мнению, Рябчук имел другую цель, поэтому собрал в рюкзак боеприпасы. Возможно, он хотел идти на разборки в воинскую часть. Но когда оказался за территорией завода, потерялся, остыл и решил сдаться.

Что известно о жертвах расстрела

Грищенко уверен, что погибшие на Южмаше не были причастны к издевательствам над этим солдатом.

"Знал погибшего начальник караула Александра Буганова. Это был душевный, добрый человек, который никогда никого не обижал. Думаю, что срочник устранил его как препятствие, потому что у начальника караула был пистолет, и он мог применить его на поражение", - добавил бывший нацгвардеец.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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