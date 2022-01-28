"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человек

Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев из Национальной гвардии / нацполиция, скриншот с видео

Односельчане 20-летнего Артемия Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев из Национальной гвардии на режимном объекте "Южмашзавод", рассказали о парне.

В памяти жителей его родного села под Одессой остался примерным и ответственным молодым человеком. Даже в армию парень попросился сам, так как после службы хотел получить работу с достойной оплатой, чтобы помогать матери, оставшейся вдовой, пишет "Сегодня".

Староста села Броска в Измаильском районе Светлана Москвич рассказала, что произошедшее повергло в шок местных жителей и большинство из них считает, что в этой ситуации осталось много невыясненного.

"Артемий ушел в армию всего три месяца назад. Возможно, там что-то произошло, и он не выдержал. Может быть, какая-то несправедливость. Я читала, что был какой-то инцидент, и Артем заступился за человека. У него было обостренное чувство справедливости", – пояснила староста.

Читайте такжеВыстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьТакже она рассказала, что могло подтолкнуть солдата на такой поступок поступка.

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"Может быть, его морально начали добивать, а он взялся за оружие, захотел обратить на себя внимание. Кстати, сегодня мне звонили люди с фермы, где он подрабатывал. Они не верят в то, что такое произошло. Когда другие ходили на дискотеки, он чувствовал ответственность за маму. В армию он попросился сам, чтобы иметь потом хорошую работу. Корень зла надо искать там, где он служил...", сказала староста села Броска Светлана Москвич.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.