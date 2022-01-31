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"Хотела бы такого сына": в соцсетях создают группы поддержки солдата НГУ Рябчука

31 января 2022, 15:16
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Некоторые пользователи в Сети выступили с предложением об отмене пожизненного срока.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

В соцсетях создают группы поддержки солдата Нацгвардии Артемия Рябчука, который в Днепре расстрелял пятерых человек.

Судя по данным одной из групп в Facebook, бойца НГУ, убившего своих сослуживцев, поддерживают тысячи украинцев.

При этом участники группы собирают помощь матери стрелка на платного адвоката, деньги на передачки солдату в СИЗО.

Они также делятся опытом о буллинге и издевательствах в воинских частях.

Участники группы считают, что Рябчук стал жертвой системы и его довели до крайней меры.

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При этом некоторые пользователи выступили с предложением об отмене пожизненного срока.

Добавим, что некоторые пишут, что хотели бы себе такого сына.

Обратим внимание, что в сообществе фанатов Рябчука уже почти три тысячи участников.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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