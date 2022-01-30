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Бойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотится" Рябчук

30 января 2022, 15:30

Зачастую бойцы воинской части НГУ не выдерживали психологической нагрузки, говорит Сергей Грищенко.

Задержанный Артем Рябчук

По словам односельчан нацгвардейца Артема Рябчука, который в Днепре расстрелял пятерых человек, он был спокойным и рассудительным, правда, иногда он буквально взрывался, если кто-то говорил что-то не так, как он думает.

Также не молчал, когда его кто-то начинал дразнить. Но Артем парень высокий, физически сильный. С ним мало кто хотел спорить, пишут Факты.

По одной из версий, именно обостренное чувство справедливости сыграло свою роль в трагедии в Днепре.

По словам бывшего прапорщика этой воинской части Сергея Грищенко, зачастую бойцы не выдержали психологической нагрузки.

Командиры части унижали бойцов

"При этом издевались в этой части не только над солдатами, но и над прапорщиками и офицерами. Мне и самому досталось. Я пытался бороться за справедливость, но в результате получил инвалидность, и меня вышвырнули из части. После увольнения пытался апеллировать к закону. На командир части сказал: "Мне плевать на закон. Как я решу, так и будет. Закон здесь — я". - рассказывает бывший нацгвардеец.

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В этой воинской части всегда царили странные порядки. Командир части перед строем солдат на плацу, бывало, говорил: "Вы здесь все рабы и будете работать столько, сколько я решу".

При этом нередко в караулы бойцы ходили по несколько суток подряд, без выходных и права на полноценный отдых.

Бывший командир части Шур любил говорить: "Подчиненным больше одного выходного в месяц давать нельзя, потому что они в свободное время будут жаловаться и качать свои права. Подчиненных надо держать в узде, чтобы у них не было ни сил, ни возможностей жаловаться".

Офицеров натравливали на солдат

Офицеров настраивали против солдат-срочников. Если где-то были проблемы с дисциплиной, командир части вызывал подчиненного и говорил ему: "Ты никчемный офицер. Если ты не можешь задрочить срочника — тебя буду задрачивать я".

"Офицер мог провоцировать срочника: или ты издеваешься над своим сослуживцем, или я издеваюсь над тобой"

Грищенко не исключил, что в карауле пострадали не те, кто мог быть действительно виновным.

"Например — лейтенант Александр Буганов. Я служил с ним, он хороший человек. И другие погибшие были невинными жертвами. Кто был реальной целью Рябчука? Возможно, кто-то из караула, кто мог его унижать. Офицеры, как правило, сами над солдатами не издевались. Но вполне могли провоцировать срочника: или ты издеваешься над ним, или я издеваюсь над тобой", - говорит бывший боец НГУ.

Он добавил, что в части были случаи рукоприкладства офицеров в отношении солдат: один командир ударил ногой в спину солдата, а другой офицер срочнику в рот заталкивал носки перед строем.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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