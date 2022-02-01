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Кровавая стрельба в Днепре: новая информация о состоянии пострадавших

1 февраля 2022, 22:23

По словам врача, двое раненых, которые остаются в реанимации, потеряли более 5 литров крови.

Расстрел в Днепре: у всех раненых положительная динамика / скрин

По состоянию на 1 февраля в реанимации остаются двое из пяти солдат, которых на заводе "Южмаш" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, об этом сообщил сегодня главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, пишет УП.

"Уже сегодня мы хотим двух более легких раненых перевести в другое отделение, а Игорь и Жанна еще будут находиться в реанимации... У всех раненых положительная динамика, все они поправляются, улыбаются", - рассказал врач.

По словам врача, двое раненых, которые остаются в реанимации, потеряли более 5 литров крови.

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22-летней девушке пуля почти полностью разрушила позвонок: врачи доставали фрагменты", но по состоянию на 1 февраля раненаяя двигает ногами и выполняет почти все, что может сделать здоровый человек.

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Рыженко сообщил, что кровь для раненых сдали более 100 человек.

Ранее трое из пяти раненных находились в тяжелом состоянии. Четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.

Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из "Южмаша", застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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