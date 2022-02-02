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Кровавая бойня в Днепре: дочь погибшей Лебединец признали сиротой

2 февраля 2022, 18:42

Опекаться одиннадцатилетней девочкой будет сестра погибшей Вита Лебединец.

Южмаш, стрельба
Артемий Рябчук устроил кровавую бойню на Южмаше / Коллаж Инфооматор, МВД Украины

Дочь погибшей во время массового расстрела на "Южмаше" в Днепре Веры Лебединец признана сиротой. 11-летняя девочка уже получила опекуна.

"Заботиться о школьнице будет сестра погибшей женщины Вита Лебединец. Такое решение срочно вынесла администрация Новокодацкого района", - написал мэр города Борис Филатов.

Отметим, Веру Лебединец, которая погибла в результате расстрела Артемием Ребчуком на "Южмаше", посмертно получила городской орден "Защитник Отчизны".

Семья женщины получит денежную компенсацию в сумме 250 тысяч гривен. А ее дочери до совершеннолетия будут выплачивать материальную помощь.

Кроме того, семья каждый год сможет бесплатно ездить на оздоровление в санаторий. Кроме этого, у матери погибшей, которая работает в системе городского образования, вдвое вырастет заработная плата.

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В доме семьи планируют сделать ремонт. Для этого привлекут средства из пожертвований неравнодушных, а также депутатов Верховной Рады, которые не раскрывают своих имен.

Как известно, Вера Лебединец была контролером ведомственной военизированной охраны "Южмаша". Ей было 35 лет, более 15 из которых она посвятила работе на заводе, сообщает пресс-служба заведения. После смерти женщины без мамы осталась 11-летняя дочь.

Отмечается, что работница несмотря на угрозы и применение со стороны Рябчука силы не отдавала ему ключи от дверей и отказалась их отпирать. Парень пытался покинуть территорию завода после того, как уже убил четверых и ранил пятерых своих товарищей. Когда он столкнулся с сопротивлением женщины, то застрелил ее на рабочем месте.

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