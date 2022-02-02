Расстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналось

Стрельба в Днепре / коллаж УНИАН

Один из пострадавших в кровавой стрельбе в Днепре пришел в сознание. Как сообщает Telegram-канал Днепр сейчас, в результате стрельбы 19-летний Денис Намесник получил сквозное ранение в область ягодичной мышцы.

Парень пришел в себя и рассказал о том, что ему удалось вспомнить о событиях того дня.

По его словам, в тот вечер он проснулся от стрельбы.

Намесник вернулся с поста и отправился спать. Когда он уснул, началась стрельба и разбудила его.

Парень получил ранение, но не понимает, что заставило Рябчука взять в руки оружие и начать стрелять в сослуживцев.

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Пострадавший добавил, что не общался со стрелком, хотя они и служили вместе, поэтому ему неизвестны причины случившегося.

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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из "Южмаша", застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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