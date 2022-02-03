Бойня на Южмаше: новые данные о раненой в Днепре девушке

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Стало известно о состоянии здоровья 22-летней Жанны Шаровой, которая получила три пулевых ранения во время стрельбы на заводе Южмаш в Днепре.

Она имеет шанс вернуться к нормальной жизни после выздоровления. Ее состояние улучшается, сообщает Сегодня со ссылкой на врачей днепровской больницы имени Мечникова.

Раненая в ходе стрельбы солдата Артемия Рябчука 27 января на Южмаше, Шарова получила тяжелые травмы, перенесла несколько операций и переливаний крови.

По словам врачей, которые лечат раненую, она уже может двигать руками и ногами и даже плакала, придя в сознание.

"Такие выводы можно делать исходя из того, что девушка двигает руками и ногами, делает движения головой. Было, конечно, что она плакала, когда очнулась, но с ней поработают психологи, и все будет хорошо. Не остаться с инвалидностью должны все шансы и другие, кто выжил во время стрельбы", – рассказали медики в больнице Мечникова.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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