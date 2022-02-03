"У него есть чувство сожаления": адвокат Артемия Рябчука требует признать его пострадавшим

Адвокат Артема Рябчука требует признать его пострадавшим / скриншот с видео

Адвокат нацгвардейца Артемия Рябчука, который 27 января убил пять человек в Днепре, подал иск в суд на признание его пострадавшим.

Он аргументировал это тем, что права Рябчука были нарушены при прохождении службы в части 3021 Нацгвардии Украины, пишет "Сегодня".

Правозащитник акцентировал на том, что требует признать Артема пострадавшим по четырем статьям.

"После заседания суда, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Я подал заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим. Могу назвать статьи: 406 ("Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"), 408 ("Дезертирство"), 425 ("Небрежное отношение к военной службе"), 426 ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий"). Должно быть расследовано и одно уголовное производство, и другое", — говорится в сообщении.

Читайте такжеКровавая бойня в Днепре: всплыли данные об издевательствах в части, где служил РябчукПо словам правозащитника, Рябчук осознает свою вину.

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"У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание", - подытожил адвокат.

Расстрел в Днепре

Трагический инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода 27 января. Около 4 часов утра нацгвардеец Артем Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти с Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот. Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.