Начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО: ответ руководителя ОП

Главное из заявления Ермака:
- Украина будет просить приглашения в НАТО
- Зеленский не готов идти на территориальный компромисс
- В ноябре завершится подготовка формулы мира
Украина уже подписала несколько десятков двусторонних соглашений в сфере безопасности, где каждая страна поддерживает наше вступление в НАТО в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.
Он заявил, что в украинском плане победы записано, что перед началом переговоров с РФ, государство будет просить приглашение к членству в НАТО.
"Мы сможем присоединиться после окончания войны", - подчеркнул он.
Он также ответил, готова ли Украина на компромисс, если этого попросят союзники после голосования в США.
"Мы уже делали это с Будапештскими соглашениями в 1994 году, когда наше ядерное оружие уехало в Москву, а вы гарантировали нам всех, от самих россиян, до европейцев, китайцев и американцев. Эти гарантии не принесли пользы. Мы вынесли урок из истории: Зеленский четко дал понять, что единственной конкретной гарантией является членство в НАТО", - сказал Ермак.
Руководитель ОП подчеркнул, что Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе.
"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны глобального юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий. Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года", - добавил он.
По его словам, в начале ноября завершится подготовка формулы мира и тогда украинский президент "будет готов выслушать другие инициативы, такие как инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки и т.д., чтобы интегрировать их в нашу".
Ермак подчеркнул, что Украина не может построить предложение мира, "позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны".
Кто такой Андрей Ермак
Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
План победы Украины - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкий канцлер Олаф Шольц отверг первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО. По его словам, вопрос о приглашении Украины в Альянс "не стоит на повестке дня".
Также известно, что Владимир Зеленский готовит еще один план - он будет касаться шагов, которые должны быть сделаны внутри Украины. Документ будет касаться внутренних решений во многих сферах, таких как ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.
Кроме того, в плане победы президента Украины Владимира Зеленского есть два пункта, которые как и раньше, так и до сих пор неохотно поддерживали западные союзники, однако решение США будет играть решающее значение в поддержке этого плана.
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