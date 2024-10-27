Начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО: ответ руководителя ОП

Украина сможет присоединиться к НАТО после окончания войны.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Ермака:

Украина будет просить приглашения в НАТО

Зеленский не готов идти на территориальный компромисс

В ноябре завершится подготовка формулы мира

Украина уже подписала несколько десятков двусторонних соглашений в сфере безопасности, где каждая страна поддерживает наше вступление в НАТО в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.

Он заявил, что в украинском плане победы записано, что перед началом переговоров с РФ, государство будет просить приглашение к членству в НАТО.

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"Мы сможем присоединиться после окончания войны", - подчеркнул он.

Он также ответил, готова ли Украина на компромисс, если этого попросят союзники после голосования в США.

"Мы уже делали это с Будапештскими соглашениями в 1994 году, когда наше ядерное оружие уехало в Москву, а вы гарантировали нам всех, от самих россиян, до европейцев, китайцев и американцев. Эти гарантии не принесли пользы. Мы вынесли урок из истории: Зеленский четко дал понять, что единственной конкретной гарантией является членство в НАТО", - сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе.

"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны глобального юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий. Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года", - добавил он.

По его словам, в начале ноября завершится подготовка формулы мира и тогда украинский президент "будет готов выслушать другие инициативы, такие как инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки и т.д., чтобы интегрировать их в нашу".

Ермак подчеркнул, что Украина не может построить предложение мира, "позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны".

План победы / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Ермак Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

План победы Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкий канцлер Олаф Шольц отверг первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО. По его словам, вопрос о приглашении Украины в Альянс "не стоит на повестке дня".

Также известно, что Владимир Зеленский готовит еще один план - он будет касаться шагов, которые должны быть сделаны внутри Украины. Документ будет касаться внутренних решений во многих сферах, таких как ВПК, оборона, экономика, социальная политика и другие.

Кроме того, в плане победы президента Украины Владимира Зеленского есть два пункта, которые как и раньше, так и до сих пор неохотно поддерживали западные союзники, однако решение США будет играть решающее значение в поддержке этого плана.

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