Над Украиной пронесется мощный шторм: где и когда ждать стихийного удара

Шторм накроет Украину вечером 7 августа / pixabay.com

Синоптики уточнили свой прогноз на пришедшие выходные и заявили о том, что украинцев ждут ливни и штормовой ветер.

Как указано в сообщении Укргидрометцентра, ливни и штормовой ветер постигнут Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области уже через несколько часов - вечером 7 августа. Грозы и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с достигнут I уровня опасности - желтого.

Не отрицают синоптики, что сильные ливни местами будут с градом.

При этом днем 8 августа погода будет солнечной и без осадков.

Кроме того, население восточных и Сумской областей предупреждено о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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Напомним, в субботу, 7 августа нынешнего года, дожди практически полностью покинут Украину. Осадки ожидаются лишь в отдельных областях.

Также ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.