Дожди с ливнями уходят из Украины: где ожидаются осадки

Заголовок / УНИАН

В субботу, 7 августа нынешнего года, дожди практически полностью покинут Украину. Осадки ожидаются лишь в отдельных областях. Об этом свидетельствуют данные проекта Погода УНИАН.

На севере, западе и частично в центральных регионах Украины будет преобладать комфортная температура на уровне +24 ...+26 градусов, а на востоке и юге ‒ жара до +35 градусов и даже выше.

На западе будет небольшая облачность, температура +24 ...+26 градусов. Во Львове ожидается небольшой дождь, а в Черновцах ‒ ясная и безоблачная.

На севере Украины в большинстве областей будет около +25 градусов, а в Сумах температура поднимется до +30 градусов и начнется гроза.

В центральных областях +25 ...+31 градусов. В Полтаве ожидается небольшой дождь, а в Днепре ‒ гроза.

Реклама

На востоке будет жарче всего. Здесь воздух прогреется до +30 … +35 градусов и даже выше. Без осадков ‒ небольшая облачность.

На юге и в Крыму тоже будет жарко. Температура днем поднимется до +28 ...+33 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Читайте такжеЖуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август

Напомним, ранее прогнозировалось, что уже к 2100 году Украина станет похожей по климату на Австралию, такое мнение озвучивают ученые и климатологи.

Как утверждает руководитель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой, в этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад.

Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.