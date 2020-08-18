"Награждал сам Сурков": наемники ЧВК Вагнера рассказали, как воевали против ВСУ

Наемники Вагнера / rossaprimavera

В сети появились запись процесса вербовки российских наемников из частной военной компании Вагнера, которых в конце июля задержали в Беларуси и впоследствии передали России.

Аудиозапись была опубликована на Youtube-канала Янине Соколовой.

На записи сперва наемника ЧВК Вагнера Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона боевиков "Степь" на Донбассе, где командовал расчетом ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс - Главред). По его словам, он лично сбил возле поселка Мариновка три единицы украинской техники ‒ вертолет и два штурмовика Су-25.

Наемник, Вагнера / скриншот из видео

Харитонов также утверждает, что участвовал в боях за Луганский аэропорт, а учился стрелять из ПЗРК в России в городе Новочеркасск.

Кроме того, в Сети есть скан-копия военного билета Харитонова, согласно которому он нес срочную военную службу в 1999-2001 году. Сам наемник утверждает, что награду за сбитую украинскую технику ему вручал в Москве лично помощник президента РФ и куратор украинского направления Владислав Сурков. Всего у Харитонова две российские государственные награды - вторая за взятие сирийского города Пальмиры.

Другой наемник, Сергей Щербаков, рассказал ‒ он воевал вместе с Харитоновым в Украине на Донбассе в 2014-м. Он подтвердил, что Харитонов сбил вертолет и два штурмовика.

Напомним, в конце июля 33 сотрудника ЧВК Вагнера были задержаны правоохранителями на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях во время войны на Донбассе.

Однако Беларусь передала России всех задержанных - в рамках Минской конвенции о правовой помощи.