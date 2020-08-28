Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль

Гео Лерос лишился автомобиля / УНИАН

Народному депутату от Слуги народа Гео Леросу неизвестные злоумышленники подожгли личный автомобиль.

"Мне подожгли машину, это пизд*ц", – написал он.

Политик опубликовал видео с места происшествия. Других подробностей инцидента он не сообщил. ГСЧС и полиция Киевской области также ничего не сообщают о произошедшем.

На видео можно рассмотреть, что автомобиль восстановлению не подлежит, он очень сильно поврежден огнем. Транспортное средство тушат сотрудники пожарной службы.

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