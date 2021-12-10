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Насмерть сбил 13-летнюю девочку: виновного в смерти ребенка выпустили по амнистии

10 декабря 2021, 18:26

Семья погибшей до сих пор не верит в решение суда.

Семья погибшей девочки шокирована происшедшим / коллаж Главред

Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу мужчину который в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. Родным девочки понадобилось три года отчаянной борьбы, чтобы наказать виновного, но дело получило неожиданный поворот.

Трагическая авария произошла 22 июня 2017 года в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Алена Шевчук подходили к дому, когда на перекрестке младшую сбил автомобиль ВАЗ, пишет "Обозреватель".

Девочку вместе с велосипедом отбросило на несколько метров

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", – со слезами вспоминала девушка пережитое.

За рулем автомобиля находился 47-летний Станислав Сторожик. Как рассказывали родственники Ани, он даже не подошел к ней, вел себя неадекватно: кричал на людей, бросался на маму школьницы со словами: "Уйди, дура!".

Семья погибшей / скриншот

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала мама погибшей девочки журналистам.

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Три года судов и нервов, чтобы наказать виновного

Семье Шевчук пришлось пережить многое, что Станислав Сторожик понес наказание за преступление.

Два месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а свидетельства старшей сестры переписывались семь раз.

"Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения", – рассказала адвокат Анна Чернецкая.

Отец погибшей / Обозреватель

В итоге не удалось доказать, что сбивший насмерть ребенка водитель находился в состоянии опьянения. Хотя свидетели подтверждали неадекватное поведение Станислава Сторожика.

Родственники и адвокат также считали, что дело хотели замять и представить ДТП так, будто ребенок сам бросился под колеса. А во время судебных заседаний Сторожик чувствовал себя очень уверенно, более того – угрожал и адвокату потерпевших, и им.

"Мы прожили три года как в аду. Не знаю, откуда брались силы все это вынести. Наверное, мне помогали свыше Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, которые помогали не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными", – отметила безутешная мать.

Долгожданный приговор

Последнее слушание состоялось 2 июля 2020 года – тогда Сторожика приговорили к 8 годам лишения свободы. Было доказано, что водитель сел за руль технически неисправного автомобиля, зная об этом (практически не работали тормоза задних колес). Также он серьезно превысил скорость, хотя на том участке, где произошло ДТП, было ограничение скорости до 50 км/час.

Водитель улыбался, фотографировал мать девочки, кому-то пересылал эти фотографии. А когда ему дали последнее слово, то возмутился: "Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!"

Отсидел год из восьми

Спустя некоторое время Сторожик обратился с ходатайством о якобы плохом обращении и перевелся отбывать наказание в Крюковскую исправительную колонию (Полтавская область). А затем подал ходатайство об амнистии в Полтавский апелляционный суд.

По мнению адвоката семьи Шевчук Наталии Ульяновой, судя по всему, "там договорились". И 8 декабря суд решил выпустить Сторожика на свободу.

"Суд длительное время рассматривал ходатайство о применении амнистии, год мы ездили на суды в Полтаву. В это время Сторожик еще проходил по делу по ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное хранение оружия) – у него нашли гранату. Однако это дело закрыли по формальным причинам: пропустили сроки, дело с обвинительным актом было несвоевременно передано в суд. И 1 декабря решением Киевского апелляционного суда оно было закрыто. Сразу после этого очень быстро назначили заседание в Полтаве – на 8 декабря", – рассказала Наталия Ульянова.

Семья погибшей / Обозреватель

Судьи практически не слушали потерпевших и их доводы, а Сторожик так и не признал свою вину, вел себя дерзко, цинично и неадекватно. На протяжении всего рассмотрения он оскорблял семью Шевчук.

Родители Ани Шевчук шокированы решением суда: "Зачем нам такие суды?! Как такое вообще возможно?".

Решение Полтавского апелляционного суда об амнистии Сторожику обжалованию не подлежит. Водитель, фактически убивший Аню Шевчук, провел за решеткой чуть более года – вместо положенных восьми.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП ДТП в Киеве суд
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