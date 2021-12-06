В Кривом Роге поезд переехал железнодорожника, который ремонтировал пути

Мужчина погиб на месте.
В Кривом Роге под колесами поезда погиб работник предприятия, которое обслуживает железнодорожные пути.
Трагический случай произошел около двух часов дня 5 декабря на железнодорожной станции по улице Черкасова в Терновском районе города, сообщают "Свои".
В полицию о происшествии сообщил диспетчер Северного горно-обогатительного комбината.
По предварительной информации, погибшему было около 40 лет. Он был инженером по эксплуатации железнодорожных путей ООО "Донпромтранс", которое обслуживает Северный горно-обогатительный комбинат.
Правоохранители уточняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области девятиклассница попала под поезд – она переходила пути в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов локомотива. Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в Смелянскую городскую больницу.
Кроме этого, в Одесской области мужчина совершил суицид – он лег на рельсы перед приближением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния остановиться не смог. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
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