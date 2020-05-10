УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса

10 мая 2020, 13:28

Ежемесячные расходы на содержание Нацкорпуса исчислялись сотнями тысяч гривен.

Андрей Билецкий
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий / Главред

Экс-боец Азова Назарий Кравченко раскрыл подноготную по финансированию партии Национальный корпус.

В своем сообщении в Facebook он подчеркнул, что ежемесячные расходы на содержание партии исчислялись сотнями тысяч гривен.

"Немножко о суммах, которые официально не вносились на счет партии. До 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии (зп ячейкам и т. п) - примерно 300 - 400 тыс грн. (Это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности, группы Боцмана). На акции, когда надо было свезти ячейки со всей страны, расходы достигали до 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат", - рассказал Кравченко.

При этом экс-боец Азова добавил, что взносов от членов партии не была, а деньги доставало руководство Нацкорпуса.

"Ненаказанное зло растет... хочу признаться в преступлениях, которые я делал по приказу Билецкого будучи в НК. Признание #1. Членские взносы. Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. "Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии "Национальный корпус". Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии", - добавил Кравченко.

Читайте также"Клоун, что ты мне говоришь": Билецкий под Радой поскандалил с Арахамией - видео

Напомним, ранее Кравченко заявил о том, что его избили свои же побратимы -  в том числе один из основателей Азова и лидер партии Нацкорпус Андрей Билецкий.

Сейчас вы просматриваете новость «"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:29
Глава Китая просил ВОЗ отложить заявление о коронавирусе - СМИ
13:28
"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса
13:25
Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе
13:00
Размытый боб – модная стрижка для женщин 30-40 лет: фото Фото
12:55
Запрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснение
12:49
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
12:24
Выбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговором
11:52
Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе Видео
11:26
Киев запретил выезд украинцев без разрешения МИД – посольство Британии
11:05
Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных Видео
10:58
Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться мнение
10:35
"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание Видео
10:10
Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро Видео
09:56
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
09:30
Украину захлестнет волна коронавируса: эксперт рассказал о худшем сценарии
09:18
Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек Видео
08:58
"Не только сбор клубники": Германия позвала тысячи украинских заробитчан
08:51
Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученые Видео
08:49
Почти вице-премьер, но без портфеля: как долго продержится Саакашвили мнение
08:26
Гороскоп на 10 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет служебный роман, а кому "светит" денежный бонус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять