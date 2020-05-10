"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий / Главред

Экс-боец Азова Назарий Кравченко раскрыл подноготную по финансированию партии Национальный корпус.

В своем сообщении в Facebook он подчеркнул, что ежемесячные расходы на содержание партии исчислялись сотнями тысяч гривен.

"Немножко о суммах, которые официально не вносились на счет партии. До 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии (зп ячейкам и т. п) - примерно 300 - 400 тыс грн. (Это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности, группы Боцмана). На акции, когда надо было свезти ячейки со всей страны, расходы достигали до 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат", - рассказал Кравченко.

При этом экс-боец Азова добавил, что взносов от членов партии не была, а деньги доставало руководство Нацкорпуса.

"Ненаказанное зло растет... хочу признаться в преступлениях, которые я делал по приказу Билецкого будучи в НК. Признание #1. Членские взносы. Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. "Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии "Национальный корпус". Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии", - добавил Кравченко.

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Напомним, ранее Кравченко заявил о том, что его избили свои же побратимы - в том числе один из основателей Азова и лидер партии Нацкорпус Андрей Билецкий.