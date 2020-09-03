"Не ищите врагов там, где их нет": Киев жестко ответил Лукашенко

В Украине ответили на обвинения Александра Лукашенко / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление объявленного победителем президентских выборов в Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины.

В частности, в комментарии МИД о якобы влиянии Украины на акции протеста в Беларуси Лукашенко призвали не искать "врагов там, где их нет".

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины к организации протестов в Республике Беларусь был вчера дан министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он в частности отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - говорится в комментарии.

"В связи с очередным безосновательным обвинением о вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А.Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков", - добавили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "не надо искать врагов там, где их нет".

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Напомним, ранее объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на обстановку в стране оказывает влияние внешнее вмешательство во внутренние дела, в том числе из Украины.

Как подчеркнул Лукашенко, управление протестными акциями осуществляется из-за рубежа.